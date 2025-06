Rand’O au fil de l’eau « En brasse coulée le long du Goust » Malville 11 juillet 2025 14:00

Loire-Atlantique

Rand’O au fil de l’eau « En brasse coulée le long du Goust » Le Goust Malville Loire-Atlantique

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

2025-07-11

2025-08-21

Partez explorer un sentier dépaysant et agréable, situé au coeur de milieux tantôt boisés et forestiers, tantôt dégagés, offrant une vue imprenable sur les marais et d’autres paysages magnifiques. Accompagnés par un.e animateur-rice nature du CPIE Loire Océane, vous aurez l’occasion d’écouter le ruisseau chanter, de deviner son parcours, et même de le traverser ! .

Le Goust

Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16 contact@estuairesillontourisme.fr

