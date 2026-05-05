Rando au fil de l’estuaire, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles

Rando au fil de l’estuaire Vendredi 24 juillet, 14h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Suivez le guide ! Lors d’une randonnée pédestre, il vous dévoilera les curiosités naturelles de l’estuaire de l’Orne.

Dès 8 ans.

Inscription obligatoire.

(5-10km/3h) – Niveau 2

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

Suivez le guide ! Lors d’une randonnée pédestre, il vous dévoilera les curiosités naturelles de l’estuaire de l’Orne. Dès 8 ans. Inscription obligatoire. (5-10km/3h) – Niveau 2