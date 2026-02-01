Rando Aux portes des Ombres avec ADDES à Brasparts.

Botmeur Finistère

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

2026-02-23

NOUVEAU Rando “Aux portes des ombres”

23 février de 14h00 à 16h30

https://addes.bzh/randonnees/

Randonnée immersive se déroule au cœur des landes et des tourbières, paysages emblématiques des Monts d’Arrée, lieux chargés d’imaginaire et de légendes.

Tout au long du chemin, les récits se déploient au fil de la marche légendes anciennes, croyances populaires et grandes figures de la Bretagne intérieure sont évoquées et racontées. Parmi elles, l’Ankou, figure incontournable du folklore breton, prend place dans la parole et l’imaginaire…

10,00€

Ferme des Artisans 29190 Brasparts

218 Ldt Frm St Michel

Brasparts, 29190

02.98.99.66.58 .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

