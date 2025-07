Rando avec les boucs Chilhac

Rando avec les boucs Chilhac mercredi 30 juillet 2025.

Rando avec les boucs

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 12:30:00

Date(s) :

2025-07-30

Rejoignez « Bique-Bag », la joyeuse troupe des boucs voyageurs, pour une escapade en leur compagnie!

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 28 96 34 biquebag.baladebouc@gmail.com

English :

Join « Bique-Bag », the merry band of travelling billy goats, for an escapade in their company!

German :

Schließe dich « Bique-Bag » an, der fröhlichen Truppe reisender Ziegenböcke, und mach einen Ausflug mit ihnen!

Italiano :

Unitevi a « Bique-Bag », l’allegra banda di caproni viaggiatori, per una fuga in loro compagnia!

Espanol :

Únete a « Bique-Bag », la alegre banda de los macho cabríos viajeros, para una escapada en su compañía

L’événement Rando avec les boucs Chilhac a été mis à jour le 2025-04-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier