Rando avec Toutlokimarche Locquirec

Rando avec Toutlokimarche

Début : 2026-02-13 13:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Randonnée ouverte à tous organisée par Toutlokimarche. Pas d’abonnement ou de droit d’adhésion.

Cette semaine, balade à Ploumillau.

N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

Départ du covoiturage depuis le parking de Pors ar Villiec, à 13h30. .

Rue Pors Ar Villiec Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 7 86 55 67 53

