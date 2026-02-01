Rando avec Toutlokimarche Locquirec
Rando avec Toutlokimarche Locquirec vendredi 27 février 2026.
Rando avec Toutlokimarche
Rue Pors Ar Villiec Locquirec Finistère
Début : 2026-02-27 13:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Randonnée ouverte à tous organisée par Toutlokimarche. Pas d’abonnement ou de droit d’adhésion.
Cette semaine, balade Plougonver, à Loc Envel.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.
Départ du covoiturage depuis le parking de Pors ar Villiec, à 13h30. .
Rue Pors Ar Villiec Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 7 86 55 67 53
