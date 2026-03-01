Rando Azimut and Caux Office de Tourisme Terroir de Caux Val-de-Scie

Rando Azimut and Caux

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-03-07

Au cours de cette balade, tracez et suivez votre itinéraire selon les azimuts donnés sur le livret. Cette promenade vous emmènera pendant 2 heures 30 sur un parcours de 8 kilomètres. Vous pourrez découvrir et Auffay et ses alentours de manière ludique lors de cette balade idéale à faire en famille !

Pour faire ce parcours vous devrez vous aider d’une boussole, d’une carte et d’azimuts. Il vous faudra tracer vous-même votre parcours en vous dirigeant avec la boussole, telle une grande aventure d’explorateur. Pour réaliser ce parcours, deux solutions s’offrent à vous soit de préparer et de tracer votre parcours avant votre départ, soit de partir à l’aventure et de vous diriger à l’aide de la boussole.

La carte, les questions et la boussole sont à récupérer directement au guichet de notre bureau d’accueil d’Auffay sur les jours et horaires d’ouverture.

Vous pouvez également télécharger la carte et le livret sur ce lien http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/je-vous-presente-la-rando-azimuts-caux.

Bonne chance les aventuriers ! .

Office de Tourisme Terroir de Caux 21 Place du Général de Gaulle Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 13 26 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

