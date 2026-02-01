Rando/Balade Betz

Rando/Balade Betz mercredi 11 février 2026.

Rando/Balade

1 Rue de la Fraternité Betz Oise

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :
2026-02-11

Balade tranquille ou randonnée ?
A vous de choisir !! ️

Info et inscription à l’Espace Valois Multien
1 rue de la Fraternité à Betz

️ Mercredi 11 février
de 14 h 00 à 16 h 00
5€ par personne ou 6 € par famille
⇾ Inscription avant le 9 février 2026
Balade tranquille ou randonnée ?
A vous de choisir !! ️

Info et inscription à l’Espace Valois Multien
1 rue de la Fraternité à Betz

️ Mercredi 11 février
de 14 h 00 à 16 h 00
5€ par personne ou 6 € par famille
⇾ Inscription avant le 9 février 2026   .

1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59  accueil@csevm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? A leisurely stroll or a hike?
The choice is yours!

? Info and registration at Espace Valois Multien
1 rue de la Fraternité, Betz

?? Wednesday February 11th
? from 2.00 pm to 4.00 pm
? 5? per person or 6? per family
? Register before February 9, 2026

L’événement Rando/Balade Betz a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays de Valois