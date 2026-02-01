Rando/Balade Betz

Rando/Balade

1 Rue de la Fraternité Betz Oise

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Balade tranquille ou randonnée ?

A vous de choisir !! ️

Info et inscription à l’Espace Valois Multien

1 rue de la Fraternité à Betz

️ Mercredi 11 février

de 14 h 00 à 16 h 00

5€ par personne ou 6 € par famille

⇾ Inscription avant le 9 février 2026

1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr

English :

? A leisurely stroll or a hike?

The choice is yours!

? Info and registration at Espace Valois Multien

1 rue de la Fraternité, Betz

?? Wednesday February 11th

? from 2.00 pm to 4.00 pm

? 5? per person or 6? per family

? Register before February 9, 2026

