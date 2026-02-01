Rando/Balade Betz
Rando/Balade Betz mercredi 11 février 2026.
Balade tranquille ou randonnée ?
A vous de choisir !! ️
Info et inscription à l’Espace Valois Multien
1 rue de la Fraternité à Betz
️ Mercredi 11 février
de 14 h 00 à 16 h 00
5€ par personne ou 6 € par famille
⇾ Inscription avant le 9 février 2026
1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr
English :
? A leisurely stroll or a hike?
The choice is yours!
? Info and registration at Espace Valois Multien
1 rue de la Fraternité, Betz
?? Wednesday February 11th
? from 2.00 pm to 4.00 pm
? 5? per person or 6? per family
? Register before February 9, 2026
