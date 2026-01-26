Rando Bien-Être Caplong
Rando Bien-Être Caplong mardi 31 mars 2026.
Rando Bien-Être
Salle des fêtes Caplong Gironde
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
2026-03-31
Marche dynamique, avec ou sans bâton.
Itinéraires différents à chaque sortie.
5 euro par personne sauf exception si visite et dégustation.
Rendez-vous au lieu indiqué.
Sortie annulée en cas de fortes intempéries (Je vous laisserai un message le jour même). Si petite pluie Prenez votre poncho!
Uniquement sur inscription auprès d’Agnès. .
Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86 agnesblnaturo@gmail.com
