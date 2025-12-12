Rando blanche Senonches

Rando blanche

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

En partenariat avec les sabots senonchois, l’office de tourisme propose sa rando blanche nocturne. Randonnée seule ou bien avec dîner. Sur réservation avant le 21/01/26 pour le dîner.

Chiens de compagnie non acceptés. L'office de tourisme sera fermé du 20/12 au 05/01/26. L'inscription pourra se faire par email à tourisme@foretsduperche.fr.

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 81 01 tourisme@foretsduperche.fr

English :

In partnership with les sabots senonchois, the tourist office is offering its night-time rando blanche. Hike alone or with dinner. Dinner must be booked before 21/01/26.

