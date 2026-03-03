Rando Bleue pour la prévention du cancer colorectal Trélissac

Rando Bleue pour la prévention du cancer colorectal

Dans le cadre de l’opération nationale Mars Bleu , la Ville de Trélissac accueillera une Rando Bleue le dimanche 8 mars 2026, en faveur de la prévention du cancer colorectal.

Organisée par les bénévoles de Marche nordique Trélissac Périgord et de Tréli-Sac-à-Dos, cette marche solidaire vise à sensibiliser le public à l’importance du dépistage, tout en soutenant les actions de la Ligue contre le Cancer.

Deux parcours seront proposés 7 kilomètres et 11 kilomètres.

Le départ est fixé à 9h30 depuis l’Espace de Liberté Franck Grandou. L’accueil des participants débutera à 9h. Les inscriptions se feront sur place.

La participation est fixée à 5 euros. Elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Les fonds récoltés seront reversés au profit de la Ligue contre le Cancer.

Les participants sont invités à prévoir leur gobelet. .

Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 28 86 65

