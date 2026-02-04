Rando botanique à Villevêque Rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou

Rando botanique à Villevêque

Rue du port L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Partez à la découverte de la faune et de la flore de la grande prairie qui relie Villevêque et Soucelles, en compagnie d’une passionnée de botanique. Balade d’environ 6km. .

Rue du port L'Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

