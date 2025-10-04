Rando Brame du Cerf Migné

Rando Brame du Cerf Migné samedi 4 octobre 2025.

Rando Brame du Cerf

14 rue des dames Migné Indre

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : Samedi 2025-10-04 18:00:00

Randonnée nocturne avec étapes gourmandes.

Vivez une expérience unique en pleine nature !

Jolie balade en semi-nocturne où vous aurez le plaisir d’écouter le brame du cerf et de déguster des spécialités « bien de chez nous » à chaque étape. ?? N’oubliez pas vos jumelles et vos appareils photo (sans flash ??) ! 17 .

14 rue des dames Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 70 85 97

English :

Night hike with gourmet stops.

German :

Nachtwanderung mit Gourmet-Etappen.

Italiano :

Passeggiata notturna con soste gastronomiche.

Espanol :

Paseo nocturno con paradas gastronómicas.

