Rando Brame du Cerf Migné

14 rue des dames Migné Indre
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Randonnée nocturne avec étapes gourmandes.
Vivez une expérience unique en pleine nature !
Jolie balade en semi-nocturne où vous aurez le plaisir d’écouter le brame du cerf et de déguster des spécialités « bien de chez nous » à chaque étape. ?? N’oubliez pas vos jumelles et vos appareils photo (sans flash ??) ! 17 .
14 rue des dames Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 70 85 97
English :
Night hike with gourmet stops.
German :
Nachtwanderung mit Gourmet-Etappen.
Italiano :
Passeggiata notturna con soste gastronomiche.
Espanol :
Paseo nocturno con paradas gastronómicas.
