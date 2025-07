Rando Braséro & Accordéon Muhlbach-sur-Munster

Prenez un grand bol d’air, un peu de musique, quelques grillades et une bonne dose de paysages à couper le souffle… et vous obtenez Rando & Braséro, notre journée pleine de charme au cœur des des Hautes Vosges.

Depuis la station du Gaschney, partez à 9h45 pour une randonnée guidée avec Joseph de Sepparla, passionné de montagne et fin connaisseur du massif.



Cap vers le Petit Hohneck, à la rencontre des chamois et de la flore d’altitude, le tout ponctué d’histoires et de panoramas à perte de vue Grand Ballon, Forêt Noire, Alpes suisses…



Puis, retour tout en douceur au Schallern :

Apéritif

Assiette gourmande grillée au braséro

Tarte du jour

Accordéon en terrasse

Ambiance conviviale et feu de bois, entre randonneurs et amoureux de la montagne.

On termine par une courte balade digestive, pour un retour au parking prévu entre 16h et 17h.



Infos pratiques :

• Départ à 9h45 depuis le parking du Gaschney

• 69€/personne (35€ guide 34€ repas, hors boissons)

• 50€ pour les 10-16 ans (à partir de 10 ans)

• Sortie confirmée à partir de 6 inscrits (remboursement automatique si le seuil n’est pas atteint)

Inscription https://www.billetweb.fr/rando-brasero .

Station du Gaschney Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 44 02 72 97 contact.sepparla@gmail.com

English :

Take a breath of fresh air, some music, a few grills and a good dose of breathtaking scenery? and you get Rando & Braséro, our charming day out in the heart of the Hautes Vosges.

German :

Ein Tag an der frischen Luft, ein bisschen Musik, ein paar Grillabende und eine gute Dosis atemberaubender Landschaften… und schon haben Sie Rando & Braséro, unseren Tag voller Charme im Herzen der Hochvogesen.

Italiano :

Prendete una boccata d’aria fresca, un po’ di musica, qualche grigliata e una buona dose di paesaggi mozzafiato e otterrete Rando & Braséro, la nostra affascinante giornata nel cuore degli Hautes Vosges.

Espanol :

Un poco de aire fresco, un poco de música, unas parrilladas y una buena dosis de paisajes impresionantes… y obtendrá Rando & Braséro, nuestra encantadora jornada en el corazón de los Altos Vosgos.

