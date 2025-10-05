Rando & Brico’ Nature du dimanche matin ! RD 959 Ors

Rando & Brico’ Nature du dimanche matin !

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’ORS Ors Nord

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:30:00

Aujourd’hui c’est la St FLEUR ! En ce dimanche matin, prenons le départ d’une randonnée familiale au départ de la Maison Forestière d’ORS. Observons, choisissons et sélectionnons des éléments naturels inspirants. Jouons avec les couleurs, les textures ou encore les odeurs pour créer un tableau naturel autour d’un atelier créatif collectif. Cette randonnée d’environ 5 km est accessible aux enfants à partir de 8 ans et aux familles. Une planche apéro sera proposée en fin de sortie. Prévoyez une tenue adaptée.

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’ORS Ors 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Today is St FLEUR’s day! On this Sunday morning, let’s set off on a family hike from the Maison Forestière in ORS. Let’s observe, choose and select inspiring natural elements. Let’s play with colors, textures and smells to create a natural tableau in a collective creative workshop. This 5 km hike is suitable for children aged 8 and over and families. An aperitif will be served at the end of the outing. Please bring suitable clothing.

German :

Heute ist der Tag der Heiligen Blume! Lassen Sie uns an diesem Sonntagmorgen eine Familienwanderung vom Maison Forestière d’ORS aus starten. Lassen Sie uns inspirierende Naturelemente beobachten, aussuchen und auswählen. Spielen wir mit Farben, Texturen oder auch Gerüchen, um bei einem gemeinsamen kreativen Workshop ein natürliches Gemälde zu schaffen. Diese ca. 5 km lange Wanderung ist für Kinder ab 8 Jahren und Familien geeignet. Am Ende des Ausflugs wird ein Aperitif-Brett angeboten. Achten Sie auf angemessene Kleidung.

Italiano :

Oggi è il giorno di St FLEUR! Questa domenica mattina, partiamo per un’escursione in famiglia dalla Maison Forestière di ORS. Osservate, scegliete e selezionate gli elementi naturali che vi ispirano. Giocate con i colori, le texture e persino gli odori per creare un tableau naturale in un laboratorio creativo collettivo. Questa passeggiata di 5 km è adatta ai bambini dagli 8 anni in su e alle famiglie. Al termine della passeggiata verrà servito un aperitivo. Si prega di portare un abbigliamento adeguato.

Espanol :

¡Hoy es el día de San FLEUR! Este domingo por la mañana, salgamos de excursión en familia desde la Maison Forestière de ORS. Observa, elige y selecciona elementos naturales inspiradores. Juegue con los colores, las texturas e incluso los olores para crear un retablo natural en un taller creativo colectivo. Este paseo de 5 km es apto para niños a partir de 8 años y familias. Al final del recorrido se servirá un aperitivo. Se ruega traer ropa adecuada.

