Rando-canoë rdv à la gare de Gourdan-Polignan Tibiran-Jaunac

TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-11 09:00:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-07-11

Quoi de mieux qu’une bonne randonnée dès le matin pour se prélasser au frais , en se laissant porter par l’eau l’après-midi ? Rando le matin à la découverte d’une rive ou de l’autre, avec chacune leurs surprises , l’après-midi, descente de notre merveilleuse Garonne en autonomie.

A partir de 8 ans I 33€ par personne avec le prix de la location I Réservation souhaitée avant le dimanche au 06.09.22.21.52

RDV TOUS LES VENDREDI DE JUILLET ET AOÛT

rdv à la gare de Gourdan-Polignan TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 26 65 96

English :

What could be better than a good morning hike to relax in the fresh air, and let yourself be carried away by the water in the afternoon? In the morning, discover one bank or the other, each with its own surprises. In the afternoon, take a self-guided trip down the Garonne.

Ages 8 and over I 33? per person plus rental I Reservations required by Sunday on 06.09.22.21.52

RDV EVERY FRIDAY IN JULY AND AUGUST

German :

Was gibt es Besseres als eine Wanderung am Morgen, um sich an der frischen Luft zu entspannen und sich am Nachmittag vom Wasser tragen zu lassen? Entdecken Sie morgens das eine oder das andere Ufer mit all seinen Überraschungen und fahren Sie nachmittags selbstständig auf unserer wunderschönen Garonne.

Ab 8 Jahren I 33? pro Person mit dem Mietpreis I Reservierung vor Sonntag unter 06.09.22.21.52 erwünscht

TREFFPUNKT JEDEN FREITAG IM JULI UND AUGUST

Italiano :

Cosa c’è di meglio di una bella passeggiata mattutina per rilassarsi all’aria aperta e lasciarsi trasportare dall’acqua nel pomeriggio? Al mattino scoprite l’una o l’altra sponda, ognuna con le sue sorprese, mentre al pomeriggio fate una gita autogestita lungo la meravigliosa Garonna.

A partire dagli 8 anni I 33? a persona più il noleggio I Prenotazione obbligatoria entro domenica il 06.09.22.21.52

TUTTI I VENERDÌ DI LUGLIO E AGOSTO

Espanol :

¿Qué mejor que un buen paseo matinal para relajarse al aire libre y dejarse llevar por el agua por la tarde? Por la mañana, descubra una orilla u otra, cada una con sus propias sorpresas. Por la tarde, haga un recorrido autoguiado por el maravilloso Garona.

A partir de 8 años I 33? por persona más alquiler I Reserva obligatoria antes del domingo el 06.09.22.21.52

TODOS LOS VIERNES DE JULIO Y AGOSTO

