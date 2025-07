Rando caritative Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons

Rando caritative Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons samedi 18 octobre 2025.

Rando caritative

Salle des fêtes 9 rue du Stade Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Marcher pour une cause est une bonne manière d’allier l’utile à l’agréable alors venez découvrir des paysages variés dans une nature préservée.

Les randonnées de 6 ou 12 Km seront suivies d’un goûter. Départ à 14h de la salle des fêtes de St Pal de Mons

Salle des fêtes 9 rue du Stade Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 38 90 79

English :

Walking for a cause is a great way to combine business with pleasure, so come and discover a variety of landscapes in unspoilt countryside.

The 6 or 12 km walks will be followed by a snack. Departure at 2pm from St Pal de Mons village hall

German :

Wandern für einen guten Zweck ist eine gute Möglichkeit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Entdecken Sie also abwechslungsreiche Landschaften in einer geschützten Natur.

Die Wanderungen von 6 oder 12 km Länge werden von einem Imbiss gefolgt. Abfahrt um 14 Uhr am Festsaal von St Pal de Mons

Italiano :

Camminare per una causa è un ottimo modo per combinare lavoro e piacere, quindi venite a scoprire una varietà di paesaggi in una campagna incontaminata.

Le passeggiate di 6 o 12 km saranno seguite da uno spuntino. Partenza alle 14.00 dalla sala del villaggio di St Pal de Mons

Espanol :

Caminar por una causa es una forma estupenda de combinar negocios y placer, así que venga y descubra una variedad de paisajes en un campo virgen.

Los paseos de 6 o 12 km irán seguidos de un tentempié. Salida a las 14.00 horas del ayuntamiento de St Pal de Mons

