Rando Carnaval des lutins Botmeur

Rando Carnaval des lutins

Bourg Botmeur Finistère

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-14

En cette période, les lutins sont particulièrement remuants et pleins d’idées farfelues !

L’aventure commence par un petit atelier surprise en salle, pour entrer ensemble dans leur univers, avant d’aller découvrir et partager leurs frasques.

Petits et grands sont invités à venir déguisés et maquillés pour plonger encore plus joyeusement dans l’imaginaire. .

Bourg Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

