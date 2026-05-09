Arbas

RANDO CASCADE DE PLANQUE

Arbas Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-24

Partez à la découverte de la cascade de Planque avec Sébastien !

Rando Cascade de Planque à Arbas.

Départ à partir de 4 personnes Distance 5km Dénivelé 350m

Une boucle pour tous au cœur d’une hétraie luxuriante et sauvage. Cette forêt a des airs d’Amazonie avec de superbes fougères. Comme son nom l’indique, la cascade de Planque semble bien cachée au cœur de son cirque calcaire…La fraîcheur qui règne tout au long de la balade est par ailleurs très appréciable ! 20 .

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie contact@sebaventure.com

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English :

Discover the Planque waterfall with Sébastien!

L’événement RANDO CASCADE DE PLANQUE Arbas a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE