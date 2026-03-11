Rando Challenge Clécy

Salle du Foyer Clécy Calvados

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Calvados (CDRP14) organise son Rando Challenge le samedi 18 avril 2026 à Clécy.

Le rendez-vous est fixé à partir de 11h00 à la salle du Foyer, située 6 rue André Hardy à Clécy (accueil jusqu’à 11h45).

Un rallye pédestre non balisé d’environ 10 à 12 km sera proposé aux participants. En raison des dénivelés présents sur le parcours, une bonne condition physique est nécessaire. Les bâtons de marche sont recommandés.

Programme

11h00 Accueil des participants et dernières inscriptions (jusqu’à 11h45)

12h00 Premier départ

16h30 Remise des récompenses

Tarifs

6 € licencié FFRandonnée 2025-2026

9 € non licencié FFRandonnée

Équipes de 3 ou 4 personnes.

Toute inscription réalisée sur place sera majorée d’1 € (dans la limite des places disponibles).

Inscriptions

Les inscriptions et le règlement se font en ligne sur la page HelloAsso du comité

https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-la-randonnee-pedestre-du-calvados/evenements/rando-challenge .

Salle du Foyer Clécy 14570 Calvados Normandie

English : Rando Challenge Clécy

The Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Calvados (CDRP14) is organising its Rando Challenge on Saturday 18 April 2026 in Clécy.

L’événement Rando Challenge Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Suisse Normande