Rando Champêtre Brains-sur-Gée

Rando Champêtre

Malabord Brains-sur-Gée Sarthe

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

2026-05-30

Venez nous rejoindre à notre 4ème Rando Champêtre

Et si vous vous mettiez au vert ?

Le concept au programme 3 parcours l’après-midi (inscriptions le jour J 3€/adulte, gratuit enfant -12ans), un marché de producteurs locaux à partir de 16h00 et le repas champêtre avec soirée dansante.

Si vous n’êtes pas encore inscrits , n’hésitez pas à attraper votre téléphone pour nous contacter… ou par mail.☀️ .

Malabord Brains-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 07 86 86 brainsanimation72@gmail.com

