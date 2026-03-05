Rando Champêtre Brains-sur-Gée
Rando Champêtre Brains-sur-Gée samedi 30 mai 2026.
Rando Champêtre
Malabord Brains-sur-Gée Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez nous rejoindre à notre 4ème Rando Champêtre
Et si vous vous mettiez au vert ?
Le concept au programme 3 parcours l’après-midi (inscriptions le jour J 3€/adulte, gratuit enfant -12ans), un marché de producteurs locaux à partir de 16h00 et le repas champêtre avec soirée dansante.
Si vous n’êtes pas encore inscrits , n’hésitez pas à attraper votre téléphone pour nous contacter… ou par mail.☀️ .
Malabord Brains-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 07 86 86 brainsanimation72@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for our 4th Rando Champêtre
L’événement Rando Champêtre Brains-sur-Gée a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Vallée de la Sarthe