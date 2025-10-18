RANDO-CINÉ-SOUPES Bel-Air-Val-d’Ance

RANDO-CINÉ-SOUPES Bel-Air-Val-d'Ance samedi 18 octobre 2025.

RANDO-CINÉ-SOUPES

Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Le Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride et la Grandrieunaise vous invitent à participer à la journée Rando-Ciné-Soupes, au programme

2 Randonnées au choix un parcours de 10km (départ 13h45) ou un parcours de 6km (départ 14h30), suivie d’une collation.

Projection du film « A Bicyclette » à 17h30.

Pour clôturer cette journée dégustations de soupes préparées par les bénévoles.

Ce film-prototype nous réjouit autant qu’il nous touche, et donne lieu derrière son côté artisanal et burlesque à de magnifiques moments de cinéma. Tendre, drôle et malicieux.

Pour clôturer cette journée dégustation de soupes préparées par les bénévoles accompagnées de fromage et dessert (pensez à amener vos couvert).

Inscription souhaitée afin de faciliter l’organisation. .

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 6 50 11 20 99 sentiersenmargeride@gmail.com

English :

The Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride and La Grandrieunaise invite you to take part in the Rando-Ciné-Soupes day:

a choice of 2 hikes: a 10km route (starting at 1:45pm) or a 6km route (starting at 2:30pm), followed by a snack.

Screening of the film « A Bicyclette » at 5:30pm.

To round off the day, soup tastings prepared by our volunteers.

German :

Das Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride und die Grandrieunaise laden Sie ein, am Tag Rando-Ciné-Soupes teilzunehmen, auf dem Programm stehen:

2 Wanderungen nach Wahl eine Strecke von 10 km (Abfahrt 13.45 Uhr) oder eine Strecke von 6 km (Abfahrt 14.30 Uhr), gefolgt von einem Imbiss.

Vorführung des Films « A Bicyclette » um 17:30 Uhr.

Zum Abschluss des Tages gibt es Suppen, die von den Freiwilligen zubereitet werden.

Italiano :

Il Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride e la Grandrieunaise vi invitano a partecipare alla giornata Rando-Ciné-Soupes:

una scelta di 2 passeggiate: un percorso di 10 km (con partenza alle 13.45) o un percorso di 6 km (con partenza alle 14.30), seguito da una merenda.

Proiezione del film « A Bicyclette » alle 17.30.

Per concludere la giornata, degustazione di zuppe preparate dai volontari.

Espanol :

El Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride y la Grandrieunaise le invitan a participar en la jornada Rando-Ciné-Soupes:

2 recorridos a elegir: uno de 10 km (salida a las 13.45 h) o uno de 6 km (salida a las 14.30 h), seguidos de un tentempié.

Proyección de la película « A Bicyclette » a las 17.30 h.

Para completar la jornada, degustación de sopas preparadas por voluntarios.

