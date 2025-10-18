RANDO-CINÉ-SOUPES Bel-Air-Val-d’Ance
RANDO-CINÉ-SOUPES Bel-Air-Val-d’Ance samedi 18 octobre 2025.
RANDO-CINÉ-SOUPES
Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Le Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride et la Grandrieunaise vous invitent à participer à la journée Rando-Ciné-Soupes, au programme
2 Randonnées au choix un parcours de 10km (départ 13h45) ou un parcours de 6km (départ 14h30), suivie d’une collation.
Projection du film « A Bicyclette » à 17h30.
Pour clôturer cette journée dégustations de soupes préparées par les bénévoles.
Le Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride et la Grandrieunaise vous invitent à participer à la journée Rando-Ciné-Soupes, au programme
2 Randonnées au choix un parcours de 10km (départ 13h45) ou un parcours de 6km (départ 14h30), suivie d’une collation.
Projection du film « A Bicyclette » à 17h30.
Ce film-prototype nous réjouit autant qu’il nous touche, et donne lieu derrière son côté artisanal et burlesque à de magnifiques moments de cinéma. Tendre, drôle et malicieux.
Pour clôturer cette journée dégustation de soupes préparées par les bénévoles accompagnées de fromage et dessert (pensez à amener vos couvert).
Inscription souhaitée afin de faciliter l’organisation. .
Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 6 50 11 20 99 sentiersenmargeride@gmail.com
English :
The Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride and La Grandrieunaise invite you to take part in the Rando-Ciné-Soupes day:
a choice of 2 hikes: a 10km route (starting at 1:45pm) or a 6km route (starting at 2:30pm), followed by a snack.
Screening of the film « A Bicyclette » at 5:30pm.
To round off the day, soup tastings prepared by our volunteers.
German :
Das Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride und die Grandrieunaise laden Sie ein, am Tag Rando-Ciné-Soupes teilzunehmen, auf dem Programm stehen:
2 Wanderungen nach Wahl eine Strecke von 10 km (Abfahrt 13.45 Uhr) oder eine Strecke von 6 km (Abfahrt 14.30 Uhr), gefolgt von einem Imbiss.
Vorführung des Films « A Bicyclette » um 17:30 Uhr.
Zum Abschluss des Tages gibt es Suppen, die von den Freiwilligen zubereitet werden.
Italiano :
Il Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride e la Grandrieunaise vi invitano a partecipare alla giornata Rando-Ciné-Soupes:
una scelta di 2 passeggiate: un percorso di 10 km (con partenza alle 13.45) o un percorso di 6 km (con partenza alle 14.30), seguito da una merenda.
Proiezione del film « A Bicyclette » alle 17.30.
Per concludere la giornata, degustazione di zuppe preparate dai volontari.
Espanol :
El Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride y la Grandrieunaise le invitan a participar en la jornada Rando-Ciné-Soupes:
2 recorridos a elegir: uno de 10 km (salida a las 13.45 h) o uno de 6 km (salida a las 14.30 h), seguidos de un tentempié.
Proyección de la película « A Bicyclette » a las 17.30 h.
Para completar la jornada, degustación de sopas preparadas por voluntarios.
L’événement RANDO-CINÉ-SOUPES Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Langogne