Rando Clair de Lune Descartes
Rando Clair de Lune Descartes samedi 4 octobre 2025.
Rando Clair de Lune
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Randonnée familiale avec deux parcours 8 & 10 km suivie d’un repas » paëlla « .
Inscription obligatoire avant le 27 septembre.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 94 72 71 descartesrando@gmail.com
English :
Family hike with two routes 8 & 10 km followed by a « paëlla » meal.
Registration required before September 27.
German :
Familienwanderung mit zwei Strecken von 8 & 10 km, gefolgt von einem « Paella »-Essen.
Anmeldung bis zum 27. September erforderlich.
Italiano :
Passeggiata per famiglie con due percorsi di 8 e 10 km, seguita da una cena a base di paella.
Iscrizione obbligatoria entro il 27 settembre.
Espanol :
Caminata familiar con dos rutas de 8 y 10 km, seguida de una cena con paella.
Inscripción obligatoria antes del 27 de septiembre.
