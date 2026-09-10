Informations pratiques

Descartes

Rando Clair de Lune

Quai Pierre Couratin Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Randonnées familiales fléchées de 8 et 10 km avec ravitaillement à mi-parcours et pot à l’arrivée.

Possibilité d’un repas » Paëlla » sur réservation avant le 26 septembre.

Randonnées familiales fléchées de 8 et 10 km avec ravitaillement à mi-parcours et pot à l’arrivée.

Possibilité d’un repas » Paëlla » sur réservation avant le 26 septembre. .

Quai Pierre Couratin Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 22 31 73 descartesrando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8- and 10-km family hikes with signposts, a refreshment stop halfway through, and refreshments upon arrival.

A « Paella » meal is available by reservation before September 26.

L’événement Rando Clair de Lune Descartes a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire