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AGENDA · Descartes

Rando Clair de Lune Descartes

samedi 3 octobre 2026 · Descartes

Rando Clair de Lune Descartes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Quai Pierre Couratin
Ville
37160 Descartes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Descartes

Rando Clair de Lune

Quai Pierre Couratin Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Randonnées familiales fléchées de 8 et 10 km avec ravitaillement à mi-parcours et pot à l’arrivée.
Possibilité d’un repas  » Paëlla  » sur réservation avant le 26 septembre.
Randonnées familiales fléchées de 8 et 10 km avec ravitaillement à mi-parcours et pot à l’arrivée.
Possibilité d’un repas  » Paëlla  » sur réservation avant le 26 septembre.   .

Quai Pierre Couratin Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 22 31 73  descartesrando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8- and 10-km family hikes with signposts, a refreshment stop halfway through, and refreshments upon arrival.
A « Paella » meal is available by reservation before September 26.

L’événement Rando Clair de Lune Descartes a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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