Rando Clair de Lune Descartes
samedi 3 octobre 2026 · Descartes
Informations pratiques
Descartes
Rando Clair de Lune
Quai Pierre Couratin Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Randonnées familiales fléchées de 8 et 10 km avec ravitaillement à mi-parcours et pot à l’arrivée.
Possibilité d’un repas » Paëlla » sur réservation avant le 26 septembre.
Randonnées familiales fléchées de 8 et 10 km avec ravitaillement à mi-parcours et pot à l’arrivée.
Possibilité d’un repas » Paëlla » sur réservation avant le 26 septembre. .
Quai Pierre Couratin Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 22 31 73 descartesrando@gmail.com
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English :
8- and 10-km family hikes with signposts, a refreshment stop halfway through, and refreshments upon arrival.
A « Paella » meal is available by reservation before September 26.
L’événement Rando Clair de Lune Descartes a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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