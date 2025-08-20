Rando Clim Randonner, Observer, partager Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Rando Clim Randonner, Observer, partager Maison de la Vie Rurale Sèvremont mercredi 20 août 2025.

Rando Clim Randonner, Observer, partager

Maison de la Vie Rurale La Flocellière Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 17:00:00

fin : 2025-08-20 19:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Allier la marche, l’observation de la nature et le partage de connaissances sont l’objectif des sentiers Rando’Clim.

Rando Clim, Randonner, Observer, partager. « Zoom sur le Châtaignier ».

Partez à l’aide d’un guide nature pour deux heures de randonnée ludique qui vous permettront d’obtenir des bases de reconnaissance des arbres et arbustes de notre bocage et de leur différents stades d’évolution au fil des saisons. Grâce aux outils qui vous seront transmis, vous serez en mesure d’évaluer et de transmettre au niveau régional l’état de développement des arbres selon la période d’observation pour améliorer la connaissance sur le changement climatique.

Réservation conseillée. .

Maison de la Vie Rurale La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

English :

The aim of the Rando’Clim trails is to combine walking, nature observation and knowledge sharing.

German :

Wandern, Naturbeobachtung und Wissensaustausch miteinander zu verbinden, ist das Ziel der Rando’Clim-Wanderwege.

Italiano :

L’obiettivo dei percorsi Rando’Clim è quello di unire la passeggiata, l’osservazione della natura e la condivisione delle conoscenze.

Espanol :

El objetivo de los senderos Rando’Clim es combinar el senderismo, la observación de la naturaleza y el intercambio de conocimientos.

L’événement Rando Clim Randonner, Observer, partager Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges