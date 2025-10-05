RANDO & CO Barbaste

RANDO & CO Barbaste dimanche 5 octobre 2025.

RANDO & CO

Barbaste Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Rejoignez-nous à Cauderoue avec ou sans votre chien* le dimanche 5 octobre pour une balade automnale au profit de nos protégés.

Au choix, deux parcours à la frontière de la forêt landaise et de la campagne néracaise.

-parcours 5km (5€) ou 10km (10€)

Des beaux paysages, des en-cas fabuleux, des bons moments de rigolade !

Cette fois ci également en jeu des lots pour les vainqueurs offerts par notre partenaire Ch’A Perlip O pets

Inscription possible

-en suivant le lien https://www.helloasso.com/associations/justine-co-association-pour-la-protection-animale-en-lot-et-garonne/evenements/rando-and-co-dimanche-5-octobre-2025

-en nous appelant au 07.83.20.74.23

– sur place le jour J

Tous les bénéfices réalisés aideront nos animaux et serviront à financer leurs prises en charge.

*Les chiens doivent être tenus en laisse, à jour de leurs vaccins et identifiés .

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 20 74 23

L’événement RANDO & CO Barbaste a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de l’Albret