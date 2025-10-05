RANDO & CO Barbaste
RANDO & CO Barbaste dimanche 5 octobre 2025.
RANDO & CO
Barbaste Lot-et-Garonne
Rejoignez-nous à Cauderoue avec ou sans votre chien* le dimanche 5 octobre pour une balade automnale au profit de nos protégés.
Au choix, deux parcours à la frontière de la forêt landaise et de la campagne néracaise.
-parcours 5km (5€) ou 10km (10€)
Des beaux paysages, des en-cas fabuleux, des bons moments de rigolade !
Cette fois ci également en jeu des lots pour les vainqueurs offerts par notre partenaire Ch’A Perlip O pets
Inscription possible
-en suivant le lien https://www.helloasso.com/associations/justine-co-association-pour-la-protection-animale-en-lot-et-garonne/evenements/rando-and-co-dimanche-5-octobre-2025
-en nous appelant au 07.83.20.74.23
– sur place le jour J
Tous les bénéfices réalisés aideront nos animaux et serviront à financer leurs prises en charge.
*Les chiens doivent être tenus en laisse, à jour de leurs vaccins et identifiés .
Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 20 74 23
