Rando contée

Rdv au col du Soulor (parking inférieur bâtiment Station nature Val d’Azun) ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-30 16:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Tous les jeudis. Balade-contée accompagnée et animée par le Bureau montagne du Val d’Azun.

Comme partout dans le monde, dans le Val d’Azun, on se raconte des histoires. Ici, c’est dans un décor féérique que les histoires deviennent des contes. S’entremêlent alors réalités et fictions et c’est le début d’une légende !

Fort de la richesse du légendaire local, notre conteuse (ou notre conteur) saura captiver petits et grands et vous fera passer un agréable moment dans cet environnement que vous ne verrez plus de la même manière !

-Pour tout public, accessible à partir de 4 ans.

-Réservation obligatoire. .

Rdv au col du Soulor (parking inférieur bâtiment Station nature Val d’Azun) ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com

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English :

Every Thursday. Guided walks led by the Val d’Azun Mountain Office.

In the Val d’Azun, as everywhere else in the world, stories are told. Here, in a magical setting, stories become tales. Reality and fiction intertwine, and a legend begins!

Drawing on the wealth of local legend, our storyteller will captivate young and old alike, and ensure you spend a pleasant moment in an environment you’ll never see in the same way again!

L’événement Rando contée Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65