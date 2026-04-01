Belle-Isle-en-Terre

Rando contée en forêt le Rocher de la Pie, paysages de la Vallée du Léguer

Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Une excursion à la rencontre des curiosités de la nature et des récits forestiers. 4km au pied des arbres, au bord de la rivière et autour du superbe éperon rocheux dominant la vallée, le Rocher de la Pie . Sortie suivie d’un goûter à la Biscuiterie Menou de Plougonver. Inscription obligatoire. .

Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

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English :

L’événement Rando contée en forêt le Rocher de la Pie, paysages de la Vallée du Léguer Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol