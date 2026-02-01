Rando contée par Ewen Rabier le Rocher de la Pie en forêt de Coat-an-Hay Belle-Isle-en-Terre

Rando contée par Ewen Rabier le Rocher de la Pie en forêt de Coat-an-Hay

Parking de la forêt Belle-Isle-en-Terre Côtes-d'Armor

2026-02-28 14:30:00

2026-02-28 16:30:00

2026-02-28

Une sortie de 4km en forêt domaniale, dans la vallée du Léguer dominée par un surprenant chaos rocheux le Rocher de la Pie. Découvrez la richesse de la nature, de l’histoire locale, et de quelques contes & légendes de Bretagne. Inscription obligatoire. .

