Marche gourmande à Soulomès randonnée de 10km ou 7km au départ de la Grange du Causse. Partez à la découverte des paysages du Causses et du moulin de Soulomès, puis terminez avec un repas dans le village.

Parcours avec un point de ravitaillement d’eau, un arrêt apéritif, et qui se termine par un repas complet (entrée, plat et dessert) à la Grange du Causse.

Le départ est possible à partir de 17h30 et jusqu’à 18h30, uniquement sur inscription, celle-ci est validée après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque. Les tickets pour l’apéritif et le repas seront donnés au départ de la marche de 17h30 à 18h30.

Équipement prévoir des gourdes d’eau, des chaussures de marche, une lampe torche pour la tombée de la nuit, ainsi que des vêtements adaptés à la météorologie. Les chiens sont acceptés et devront être tenus en laisse. 14 .

Salle La Grange du Causse

Soulomès 46240 Lot Occitanie animationcaussequercy@gmail.com

English :

Gourmet walk in Soulomès: 10km or 7km hike starting from the Grange du Causse. Discover the landscapes of the Causses and the Soulomès mill, then finish off with a meal in the village.

German :

Gourmetwanderung in Soulomès: Eine 10 km oder 7 km lange Wanderung, die an der Grange du Causse beginnt. Entdecken Sie die Landschaft des Causses und die Mühle von Soulomès und beenden Sie Ihre Wanderung mit einer Mahlzeit im Dorf.

Italiano :

Passeggiata gastronomica a Soulomès: escursione di 10 km o 7 km con partenza dalla Grange du Causse. Scoprite i paesaggi delle Causse e il mulino di Soulomès, per poi concludere con un pasto in paese.

Espanol :

Senderismo gastronómico en Soulomès: excursión de 10 km o 7 km con salida de la Grange du Causse. Descubra los paisajes de las Causses y el molino de Soulomès, y termine con una comida en el pueblo.

