RANDO CRÊPES

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Dimanche 15 février Rando-Crêpes proposée par Les Étoiles Amazones

RDV parvis du Casino 34240 Lamalou-les-Bains

Départ à 14h

Boucle de ~8 km avec un dénivelé d’environ 190 m, durée estimée ~2 h.

Participation libre au profit de l’association Des étoiles dans la mer Vaincre le cancer du cerveau

Inscription souhaitée par messenger ou par mail lesetoilesamazones@gmail.com

Dimanche 15 février Rando-Crêpes proposée par Les Étoiles Amazones

RDV parvis du Casino 34240 Lamalou-les-Bains

Départ à 14h

Boucle de ~8 km avec un dénivelé d’environ 190 m, durée estimée ~2 h.

Cet événement convivial allie sport, gourmandise et solidarité.

La participation est libre, au profit de l’association Des étoiles dans la mer Vaincre le cancer du cerveau. Le rendez-vous est au parvis du Casino de Lamalou-les-Bains, et les participants partageront des crêpes à l’issue de la randonnée. L’inscription est souhaitée par Messenger ou par mail lesetoilesamazones@gmail.com. .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie lesetoilesamazones@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, February 15 ? Rando-Crêpes proposed by Les Étoiles Amazones

RDV: Casino forecourt ? 34240 Lamalou-les-Bains

Departure at 2 pm

8 km loop with a difference in altitude of around 190 m, estimated time ~2 h.

Free participation to benefit the association Des étoiles dans la mer Vaincre le cancer du cerveau (Stars in the sea Overcoming brain cancer)

Registration by messenger or e-mail: lesetoilesamazones@gmail.com

L’événement RANDO CRÊPES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB