RANDO CRÊPES Lamalou-les-Bains
RANDO CRÊPES Lamalou-les-Bains dimanche 15 février 2026.
RANDO CRÊPES
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Dimanche 15 février Rando-Crêpes proposée par Les Étoiles Amazones
RDV parvis du Casino 34240 Lamalou-les-Bains
Départ à 14h
Boucle de ~8 km avec un dénivelé d’environ 190 m, durée estimée ~2 h.
Participation libre au profit de l’association Des étoiles dans la mer Vaincre le cancer du cerveau
Inscription souhaitée par messenger ou par mail lesetoilesamazones@gmail.com
Dimanche 15 février Rando-Crêpes proposée par Les Étoiles Amazones
RDV parvis du Casino 34240 Lamalou-les-Bains
Départ à 14h
Boucle de ~8 km avec un dénivelé d’environ 190 m, durée estimée ~2 h.
Cet événement convivial allie sport, gourmandise et solidarité.
La participation est libre, au profit de l’association Des étoiles dans la mer Vaincre le cancer du cerveau. Le rendez-vous est au parvis du Casino de Lamalou-les-Bains, et les participants partageront des crêpes à l’issue de la randonnée. L’inscription est souhaitée par Messenger ou par mail lesetoilesamazones@gmail.com. .
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie lesetoilesamazones@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday, February 15 ? Rando-Crêpes proposed by Les Étoiles Amazones
RDV: Casino forecourt ? 34240 Lamalou-les-Bains
Departure at 2 pm
8 km loop with a difference in altitude of around 190 m, estimated time ~2 h.
Free participation to benefit the association Des étoiles dans la mer Vaincre le cancer du cerveau (Stars in the sea Overcoming brain cancer)
Registration by messenger or e-mail: lesetoilesamazones@gmail.com
L’événement RANDO CRÊPES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB