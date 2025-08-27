Rando crêpes solidaire Face au camping Les Chardons Bleus La Turballe

Face au camping Les Chardons Bleus Boulevard de la falaise La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-08-27 17:30:00

fin : 2025-08-27 20:00:00

2025-08-27

Une rando de 8 km maxi organisée pour financer la distribution de fournitures scolaires aux enfants démunis du Sénégal.

Non accessible aux poussettes et aux chiens.

À la fin du parcours des crêpes seront distribués.

Nous acceptons les dons de fournitures. .

Face au camping Les Chardons Bleus Boulevard de la falaise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 72 29 94 96 guerandzelle@gmail.com

