Rando croquée, 29930 Pont-Aven, France, Pont-Aven

Rando croquée 14 juin et 4 octobre 29930 Pont-Aven, France Finistère

Tarifs : Tarif 1 jour 60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T12:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

Du centre-ville de Pont-Aven (29) au bois du Hénan à Névez (29), empruntons le sentier côtier pour découvrir les paysages successifs de l’Aven maritime et la diversité de la faune et de la flore.

Peu à peu, nous remplirons notre carnet de voyage par des croquis, aquarelle et textes.

En tant que carnettiste raconteuse de nature, je serai là pour vous guider.

L’activité est accessible dès 12 ans (les enfants doivent être accompagnés par un adulte), pour tous niveaux de pratique artistique. Le matériel de dessin est prêté en sac individuel.

Durée : 6h30

Activité organisée par Pascale – Carnettiste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/rando-croquee-9651

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Une journée art et nature entre Pont-Aven et Névez Nature Randonnée nature