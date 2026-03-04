Rando-Croquis La Porte d’Arles Istres

Rando-Croquis

Mercredi 22 avril 2026 de 9h30 à 11h30.

Samedi 13 juin 2026 de 9h30 à 11h30. La Porte d’Arles Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

2026-04-22 2026-06-13

Sophie Torelli, graphiste et dessinatrice vous emmène pour une balade dessinée, avec des pauses pour dessiner sur le vif. Pas besoin de savoir dessiner, juste regarder autrement.

Une balade artistique entre patrimoine et paysage. Le parcours débutera à la Porte d’Arles, à proximité immédiate de l’Office de Tourisme.

Nous rejoindrons ensuite le Vieil Istres et l’Église Notre-Dame-de-Beauvoir pour un premier temps de croquis dédié au patrimoine architectural, avant de redescendre vers l’Étang de l’Olivier afin de travailler les paysages, la lumière et les reflets. .

La Porte d'Arles Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sophie Torelli, graphic artist and draughtswoman, takes you on a drawing tour, with breaks to draw on the spot. No need to know how to draw, just look differently.

