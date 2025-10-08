rando croquis Atelier de Mykolas Tiranges

rando croquis Atelier de Mykolas Tiranges mercredi 8 octobre 2025.

rando croquis

Atelier de Mykolas 26 route de chalencon Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

une randonnée qui associe patrimoine et dessin.

Ruines de moulins en bord du Moulinet, Chibotte et Chapelle de Chaumont n’auront plus de secret sur le papier.

En fin de randonnée, visite de l’atelier de Mykolas

.

Atelier de Mykolas 26 route de chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

a hike that combines heritage and drawing.

Mill ruins on the banks of the Moulinet, Chibotte and Chapelle de Chaumont will no longer hold any secrets on paper.

At the end of the hike, visit the Mykolas workshop

German :

eine Wanderung, die Kulturerbe und Zeichnen miteinander verbindet.

Mühlenruinen am Ufer des Moulinet, Chibotte und Chapelle de Chaumont werden auf dem Papier kein Geheimnis mehr sein.

Am Ende der Wanderung Besuch des Ateliers von Mykolas

Italiano :

una passeggiata che unisce patrimonio e disegno.

Le rovine dei mulini sulle rive del Moulinet, della Chibotte e della Chapelle de Chaumont non avranno più segreti sulla carta.

Al termine della passeggiata, visita all’atelier Mykolas

Espanol :

un paseo que combina patrimonio y dibujo.

Las ruinas de molinos a orillas del Moulinet, Chibotte y Chapelle de Chaumont dejarán de tener secretos sobre el papel.

Al final del paseo, visite el taller de Mykolas

L’événement rando croquis Tiranges a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron