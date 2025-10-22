Rando croquis Atelier de Mykolas Tiranges

Rando croquis Atelier de Mykolas Tiranges mercredi 22 octobre 2025.

Rando croquis

Atelier de Mykolas 26 route de chalencon Tiranges Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-22 14:00:00

2025-10-22

Une randonnée qui associe patrimoine et dessin sous la conduite de Mykolas, illustrateur. Ruines de moulins en bord du Moulinet, Chibotte et Chapelle de Chaumont n’auront plus de secret sur le papier. En fin de randonnée, visite de l’atelier de Mykolas.

Atelier de Mykolas 26 route de chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

A hike that combines heritage and drawing, led by illustrator Mykolas. Mill ruins on the banks of the Moulinet, Chibotte and Chapelle de Chaumont will no longer hold any secrets on paper. At the end of the hike, visit Mykolas’ studio.

German :

Eine Wanderung, die unter der Leitung des Illustrators Mykolas Kulturerbe und Zeichnen miteinander verbindet. Mühlenruinen am Ufer des Moulinet, Chibotte und Chapelle de Chaumont werden auf dem Papier kein Geheimnis mehr sein. Am Ende der Wanderung besuchen Sie das Atelier von Mykolas.

Italiano :

Una passeggiata che unisce patrimonio e disegno sotto la guida dell’illustratore Mykolas. Le rovine dei mulini sulle rive del Moulinet, della Chibotte e della Chapelle de Chaumont non avranno più segreti sulla carta. Al termine della passeggiata, visita allo studio di Mykolas.

Espanol :

Un paseo que combina patrimonio y dibujo bajo la guía del ilustrador Mykolas. Las ruinas de los molinos a orillas del Moulinet, Chibotte y Chapelle de Chaumont dejarán de tener secretos sobre el papel. Al final del paseo, visite el estudio de Mykolas.

