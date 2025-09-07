Rando cycliste « Capitolienne » Saint-Julien-Chapteuil
Rando cycliste « Capitolienne » Saint-Julien-Chapteuil dimanche 7 septembre 2025.
Rando cycliste « Capitolienne »
Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Rando cycliste organisée par le groupe cyclo de Saint Julien.
Départ et inscription à l’espace associatif à partir de 8h.
3 circuits balisés possibles: 57, 74, ou 98 km, ravitaillement et casse-croûte à l’arrivée.
VAE accepté.
Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes groupecyclostjulien@gmail.com
English :
Cycle ride organized by the Saint Julien cyclo group.
Start and registration at the Espace Associatif from 8am.
3 marked circuits available: 57, 74, or 98 km, refreshments and snacks at the finish.
Bike accepted.
German :
Radtour, organisiert von der Groupe Cyclo de Saint Julien.
Abfahrt und Anmeldung ab 8 Uhr im Espace associatif.
3 markierte Strecken möglich: 57, 74 oder 98 km, Verpflegung und Imbiss am Ziel.
E-Bike erlaubt.
Italiano :
Pedalata organizzata dal gruppo ciclistico di Saint Julien.
Partenza e iscrizione presso il centro comunitario a partire dalle 8.00.
3 percorsi segnalati: 57, 74 o 98 km, ristoro e merenda all’arrivo.
Sono accettate le mountain bike.
Espanol :
Marcha ciclista organizada por el grupo ciclista Saint Julien.
Salida e inscripción en el centro comunitario a partir de las 8h.
3 recorridos señalizados: 57, 74 o 98 km, refrescos y tentempiés en la meta.
Se aceptan bicicletas de montaña.
