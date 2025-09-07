Rando cycliste « Capitolienne » Saint-Julien-Chapteuil

Rando cycliste « Capitolienne » Saint-Julien-Chapteuil dimanche 7 septembre 2025.

Rando cycliste « Capitolienne »

Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Rando cycliste organisée par le groupe cyclo de Saint Julien.

Départ et inscription à l’espace associatif à partir de 8h.

3 circuits balisés possibles: 57, 74, ou 98 km, ravitaillement et casse-croûte à l’arrivée.

VAE accepté.

Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes groupecyclostjulien@gmail.com

English :

Cycle ride organized by the Saint Julien cyclo group.

Start and registration at the Espace Associatif from 8am.

3 marked circuits available: 57, 74, or 98 km, refreshments and snacks at the finish.

Bike accepted.

German :

Radtour, organisiert von der Groupe Cyclo de Saint Julien.

Abfahrt und Anmeldung ab 8 Uhr im Espace associatif.

3 markierte Strecken möglich: 57, 74 oder 98 km, Verpflegung und Imbiss am Ziel.

E-Bike erlaubt.

Italiano :

Pedalata organizzata dal gruppo ciclistico di Saint Julien.

Partenza e iscrizione presso il centro comunitario a partire dalle 8.00.

3 percorsi segnalati: 57, 74 o 98 km, ristoro e merenda all’arrivo.

Sono accettate le mountain bike.

Espanol :

Marcha ciclista organizada por el grupo ciclista Saint Julien.

Salida e inscripción en el centro comunitario a partir de las 8h.

3 recorridos señalizados: 57, 74 o 98 km, refrescos y tentempiés en la meta.

Se aceptan bicicletas de montaña.

