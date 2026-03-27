Rando cycliste et pédestre La boucle marnhacoise Labastide-Marnhac
Rando cycliste et pédestre La boucle marnhacoise Labastide-Marnhac dimanche 10 mai 2026.
Rando cycliste et pédestre La boucle marnhacoise
Le bourg Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée sportive conviviale proposant plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux en VTT, route et marche
Randonnée sportive conviviale proposant plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux en VTT, route et marche. L événement permet de découvrir les paysages locaux à travers différents circuits balisés. Un ravitaillement et une boisson sont proposés à l arrivée pour tous les participants. Une option de repas est également proposée dans une ambiance chaleureuse et accessible au grand public.
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Le bourg Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 48 81 84 72 acmarnhac@gmail.com
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English :
Friendly sports trail offering several routes suitable for all levels of mountain bikers, road cyclists and walkers
L’événement Rando cycliste et pédestre La boucle marnhacoise Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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