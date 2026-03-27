Rando cycliste et pédestre La boucle marnhacoise

Le bourg Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Randonnée sportive conviviale proposant plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux en VTT, route et marche

Randonnée sportive conviviale proposant plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux en VTT, route et marche. L événement permet de découvrir les paysages locaux à travers différents circuits balisés. Un ravitaillement et une boisson sont proposés à l arrivée pour tous les participants. Une option de repas est également proposée dans une ambiance chaleureuse et accessible au grand public.

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Le bourg Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 48 81 84 72 acmarnhac@gmail.com

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English :

Friendly sports trail offering several routes suitable for all levels of mountain bikers, road cyclists and walkers

L’événement Rando cycliste et pédestre La boucle marnhacoise Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot