Rando-cycliste LES TAUPINIERES des Amoureux de la Petite Reine

Place Saint-Pol (départ) Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:15:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Rando-cycliste Les Taupinières au départ de la place St Pol à 8h15

3 circuits 62/ 80/112 kms pour découvrir le Perche et ses environs

Port du casque obligatoire et gilet jaune si visibilité réduite

Ravitaillement assuré.

Organisée par l’association des Amoureux de la Petite Reine

Rando-cycliste Les Taupinières au départ de la place St Pol à 8h15 le 19 avril 2026

3 circuits 62/ 80/112 kms pour découvrir le Perche et ses environs

Port du casque obligatoire et gilet jaune si visibilité réduite

Ravitaillement assuré.

Organisée par l’association des Amoureux de la Petite Reine .

Place Saint-Pol (départ) Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Rando-cycliste Les Taupinières departs from Place St Pol at 8.15 am

3 circuits: 62/ 80/112 kms to discover the Perche and surrounding area

Helmets compulsory and yellow vests if visibility is reduced

Refreshments provided.

Organized by the Association des Amoureux de la Petite Reine

L’événement Rando-cycliste LES TAUPINIERES des Amoureux de la Petite Reine Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-28 par OTs DU PERCHE