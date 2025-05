RANDO CYCLO DU CAUSSE – Salle des fêtes Massegros Causses Gorges, 24 mai 2025 07:00, Massegros Causses Gorges.

Lozère

RANDO CYCLO DU CAUSSE Salle des fêtes Le Massegros Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Le vélo club du Massegros vous invite à leur « Rando cyclo du Causse ».

Inscription à 8€ à partir de 7h30. Départs de 8h à 9h.

Départs et arrivée à la salle des fêtes.

3 Circuits en vélo de route 43km, 56km et 85km

2 Circuits VTT et VTT AE 25km et 35km

Ravitaillement à mi parcours

1 Circuit pédestre 14km

Repas à l’arrivée 15€

Renseignements au 06 74 66 90 18

Le vélo club du Massegros vous invite à leur « Rando cyclo du Causse ».

Inscription à 8€ à partir de 7h30. Départs de 8h à 9h.

Départs et arrivée à la salle des fêtes.

3 Circuits en vélo de route

– Le Tranquille 43km, D+610m

– L’entraîné 56km, D+980m

– Le Sportif 85km, D+1500m

2 Circuits VTT et VTT AE:

– Le tranquille 25km, D+450m

– Le sauvage 35km, D+800m

Ravitaillement à mi parcours

1 Circuit pédestre 14km, D+250m

Repas à l’arrivée 15€

Renseignements au 06 74 66 90 18 .

Salle des fêtes Le Massegros

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 74 66 90 18

English :

The vélo club du Massegros invites you to their « Rando cyclo du Causse ».

Registration at 8? from 7:30 am. Departures from 8am to 9am.

Start and finish at the salle des fêtes.

3 road bike circuits: 43km, 56km and 85km

2 MTB and MTB AE circuits: 25km and 35km

Mid-course refreshments

1 Pedestrian circuit: 14km

Meal on arrival: 15?

Information on 06 74 66 90 18

German :

Der Fahrradclub Massegros lädt Sie zu seiner « Rando cyclo du Causse » ein.

Anmeldung um 8? ab 7:30 Uhr. Abfahrten von 8 bis 9 Uhr.

Abfahrt und Ankunft am Festsaal.

3 Strecken mit dem Rennrad: 43km, 56km und 85km

2 Mountainbike- und AE-Mountainbike-Routen: 25km und 35km

Verpflegung auf halber Strecke

1 Rundkurs für Fußgänger: 14km

Essen bei der Ankunft: 15?

Informationen unter 06 74 66 90 18

Italiano :

Il Club Ciclistico Massegros vi invita alla « Rando cyclo du Causse ».

Iscrizioni alle 8.00 dalle 7.30. Partenza dalle 8 alle 9.

Partenza e arrivo presso il municipio.

3 circuiti per bici da corsa: 43 km, 56 km e 85 km

2 circuiti per mountain bike e mountain bike AE: 25 km e 35 km

Ristoro a metà percorso

1 circuito a piedi: 14 km

Pranzo all’arrivo: 15?

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 74 66 90 18

Espanol :

El Club Ciclista de Massegros le invita a su « Rando cyclo du Causse ».

Inscripciones a las 8h30 a partir de las 7h30. Salidas de 8h a 9h.

Salida y llegada en el ayuntamiento.

3 circuitos de bicicleta de carretera: 43km, 56km y 85km

2 circuitos de bicicleta de montaña y bicicleta de montaña AE: 25km y 35km

Avituallamiento a mitad de recorrido

1 circuito a pie: 14 km

Comida en la meta: 15?

Para más información, llame al 06 74 66 90 18

L’événement RANDO CYCLO DU CAUSSE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-05-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn