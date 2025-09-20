RANDO CYCLO DU SABOT La Canourgue

Rando Cyclo du Sabot annuelle organisée par les Cyclos du Malpas vélo de route et VTT à La Canourgue.
Inscriptions à partir de 7h30 (-18ans gratuit).
– Parcours route fléchés ( 53 et 93km )
– Parcours VTT fléchés (20 et 45km)
Départs de La Canourgue place du Pré Commun.
Participation Licenciés 8€, non licenciés 10€, café/fouace, ravito sur les parcours.
Restauration sur place.
Salle des fêtes La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 79 71 65 81  darde.dom@wanadoo.fr

English :

Annual Rando Cyclo du Sabot organized by Cyclos du Malpas: road and mountain biking at La Canourgue.
Registration from 7:30 a.m. (under 18s free).
– Signposted road courses (53 and 93km)
– Signposted MTB routes (20 and 45km)
Departures from La Canourgue place du Pré Commun.
Participation: licensees: 8?, non-licensees: 10?, coffee/coffee, refreshments on course.
Catering on site.

German :

Jährliche Rando Cyclo du Sabot, organisiert von den Cyclos du Malpas: Straßenrad und Mountainbike in La Canourgue.
Anmeldung ab 7:30 Uhr (-18 Jahre kostenlos).
– Beschilderte Straßenstrecken (53 und 93 km)
– Beschilderte Mountainbike-Strecken (20 und 45km)
Abfahrt in La Canourgue Place du Pré Commun.
Teilnahmegebühr: Lizenzinhaber: 8?, Nichtlizenzinhaber: 10?, Kaffee/Fouace, Verpflegung auf den Strecken.
Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Rando Cyclo du Sabot annuale organizzata da Cyclos du Malpas: ciclismo su strada e mountain bike a La Canourgue.
Iscrizioni dalle 7.30 (gratis per i minori di 18 anni).
– Percorsi stradali segnalati (53 e 93 km)
– Percorsi segnalati per mountain bike (20 e 45 km)
Partenza da La Canourgue place du Pré Commun.
Quota d’iscrizione: titolari di licenza: 8 euro, non titolari di licenza: 10 euro, caffè/caffè, ristoro lungo il percorso.
Ristorazione in loco.

Espanol :

Rando Cyclo du Sabot anual organizado por Cyclos du Malpas: ciclismo de carretera y BTT en La Canourgue.
Inscripciones a partir de las 7h30 (menores de 18 años gratis).
– Recorridos señalizados en carretera (53 y 93 km)
– Recorridos BTT balizados (20 y 45 km)
Salida desde La Canourgue place du Pré Commun.
Entrada: titulares de licencia: 8 euros, no titulares de licencia: 10 euros, café/café, refrescos a lo largo del recorrido.
Restauración in situ.

