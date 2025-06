Rando cyclo familiale sur les pistes du Der Stade Charles Jacquin Saint-Dizier 6 juillet 2025 09:00

Gratuit, sur inscription, repas offert

Partez en famille pour une randonnée cycliste sur les pistes du Der avec deux parcours proposés : 30 km ou 60 km. Départ groupé depuis le stade Jacquin entre 9h et 10h30. Un repas est offert au Centre Nautique Champenois de la Cornée du Der. Des promenades en voilier seront proposées l’après-midi dans la limite des places disponibles. Le port du casque est obligatoire.

Stade Charles Jacquin
Avenue du Général Giraud
52100 Saint-Dizier
Haute-Marne
Grand Est
03 25 07 59 15
sports@mairie-saintdizier.fr

