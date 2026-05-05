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Rando Cyclo Espace René Beaumont Varennes-Saint-Sauveur

Rando Cyclo Espace René Beaumont Varennes-Saint-Sauveur dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Espace René Beaumont

Adresse : 420, real

Ville : 71480 Varennes-Saint-Sauveur

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varennes-Saint-Sauveur

Rando Cyclo

Espace René Beaumont 420, real Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

45 km (D+350), 80 km (D+1145), 120 km (D+1930).   .

Espace René Beaumont 420, real Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   Amicalecyclevarennois@gmail.com

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English : Rando Cyclo

L’événement Rando Cyclo Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)