Rando Cyclos et VTT Brienne
Rando Cyclos et VTT Brienne samedi 4 avril 2026.
Rando Cyclos et VTT
Le Bourg Brienne Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-04 07:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Sur petites routes communales et chemins pour le VTT. 20 km route familial 50-82-99 km. VTT à définir. .
Le Bourg Brienne 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 30 97 64 jackchossat@gmail.com
