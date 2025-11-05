Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando Cyclos et VTT Brienne

Rando Cyclos et VTT Brienne samedi 4 avril 2026.

Rando Cyclos et VTT

Le Bourg Brienne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 07:00:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Sur petites routes communales et chemins pour le VTT. 20 km route familial 50-82-99 km. VTT à définir.   .

Le Bourg Brienne 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 30 97 64  jackchossat@gmail.com

