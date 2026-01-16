Rando dans les milieux humides Arinthod Salle polyvalente Arinthod
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod Jura
Début : 2026-02-28 09:15:00
fin : 2026-02-28 12:15:00
2026-02-28
Rando dans les milieux humides le 28 février à 9h15 au parking de la salle polyvalente d’Arinthod. A partir de 8 ans.
Vous souhaitez connaître le fonctionnement des milieux humides et des ruisseaux de la petite montagne du Jura ? Participez à cette randonnée guidée d’environ 6 km.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche. Niveau de difficulté moyen, chiens autorisés tenus en laisse.
Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
