Rando dans les milieux humides Arinthod Salle polyvalente Arinthod

Rando dans les milieux humides Arinthod

Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:15:00

fin : 2026-02-28 12:15:00

Date(s) :

2026-02-28

Rando dans les milieux humides le 28 février à 9h15 au parking de la salle polyvalente d’Arinthod. A partir de 8 ans.

Vous souhaitez connaître le fonctionnement des milieux humides et des ruisseaux de la petite montagne du Jura ? Participez à cette randonnée guidée d’environ 6 km.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche. Niveau de difficulté moyen, chiens autorisés tenus en laisse.

Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .

Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando dans les milieux humides Arinthod

L’événement Rando dans les milieux humides Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE