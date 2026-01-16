Rando dans les milieux humides Orgelet Parking du Belvédère des Bourlaches Coyron

Rando dans les milieux humides Orgelet

Rando dans les milieux humides 07 février à 9h15 au parking du belvédère des Bourlaches à Orgelet. A partir de 8 ans.

Vous souhaitez connaître le fonctionnement des milieux humides et des ruisseaux de la petite montagne du Jura ? Participez à cette randonnée guidée d’environ 6 km.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche. Niveau de difficulté moyen, chiens autorisés tenus en laisse.

Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .

Parking du Belvédère des Bourlaches D301 Coyron 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

