Rando de coteaux en bocage, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard

Rando de coteaux en bocage Samedi 4 avril, 13h30 Parking du mémorial de Montormel Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE, chaussures de marche recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T13:30:00+02:00 – 2026-04-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T13:30:00+02:00 – 2026-04-04T16:30:00+02:00

Au cours de cette randonnée de 8,5 km, sur un site chargé d’Histoire, vous découvrirez les paysages formés par une curiosité géologique : la cuesta du Pays d’Auge, ainsi que la faune et la flore des coteaux calcaires. Dès 10 ans.

Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béatrice Gillot