Rando de la Chandeleur Séreilhac

Rando de la Chandeleur

Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Compétition UFOLEP VTT VTTAE et pédestre sur le site de Maison Neuve à hauteur de la salle des fêtes.

4 circuits VTT sont proposés de 50km, 38km, 27km et 15km. Départ à 9h.

1 circuit pédestre de 12 km avec un départ à 8h45.

Inscriptions sur place à partir de 8h. .

Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 22 97 83

