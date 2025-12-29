Rando de la Chandeleur Séreilhac
Rando de la Chandeleur Séreilhac dimanche 8 février 2026.
Rando de la Chandeleur
Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne
Compétition UFOLEP VTT VTTAE et pédestre sur le site de Maison Neuve à hauteur de la salle des fêtes.
4 circuits VTT sont proposés de 50km, 38km, 27km et 15km. Départ à 9h.
1 circuit pédestre de 12 km avec un départ à 8h45.
Inscriptions sur place à partir de 8h. .
Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 22 97 83
