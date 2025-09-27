Rando de la Ch’ouaite Semi-nocturne et nocturne Saint-Clément

Rando de la Ch’ouaite Semi-nocturne et nocturne

Salle polyvalente Saint-Clément Corrèze

Tarif : 12€

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La Ch’ouaite est une randonnée VTT , Marche et Course Nature en Semi-Nocture et Nocturne Parcours Marche 10.5km et 14km Départ à 19h30 | Parcours Course Nature Départ à 20 h | Parcours VTT de 18.5km Départ à 20H30

Départ salle polyvalente de Saint-Clément.

L’éclairage et le gilet fluorescent sont fortement recommandés pour la marche et la course nature.

Le casque, l’éclairage et le gilet sont obligatoires pour le VTT.

Les personnes mineures ne sont pas acceptées sur le parcours VTT et doivent être accompagnées d’un adulte sur la Marche et la Course Nature.

L’inscription est obligatoire (les inscriptions étant limitées à 200 personnes) et comprend la participation à la randonnée, les ravitaillements au cours de celle-ci et le repas à l’arrivée comprenant notamment notre célèbre soupe à l’oignon.

Réservation uniquement en ligne sur helloass.com Cyclo-Club de St-Clément

Tarif 12€ .

Salle polyvalente Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 00 54

