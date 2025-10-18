Rando de la citrouille Chabrignac
Le bourg Chabrignac Corrèze
Départ halle de Chabrignac à 8h30 pour 8 & 12 km inscription 8h gratuit
randonnée accompagnée .
Le bourg Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57 comitedesfeteschabrignc@gmail.com
