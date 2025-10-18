Rando de la citrouille Chabrignac

Rando de la citrouille Chabrignac samedi 18 octobre 2025.

Rando de la citrouille

Le bourg Chabrignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Départ halle de Chabrignac à 8h30 pour 8 & 12 km inscription 8h gratuit

randonnée accompagnée .

Le bourg Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57 comitedesfeteschabrignc@gmail.com

English : Rando de la citrouille

German : Rando de la citrouille

Italiano :

Espanol : Rando de la citrouille

L’événement Rando de la citrouille Chabrignac a été mis à jour le 2025-10-08 par Brive Tourisme